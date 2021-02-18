Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что Россия делает невозможным допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории Донбасса для оценки экологического состояния, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что 17 февраля в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание на уровне председателей делегаций.

Украинская сторона подчеркивает, что усилия договориться о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории в Донецк и Луганск пока не дали результата, поскольку российская сторона делает невозможным принятие решения ТКГ по этому вопросу.

«Борис Грызлов (представитель РФ) не смог ответить на прямой вопрос председателя украинской делегации о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории», - говорится в сообщении.

Украинская сторона повторно выразила обеспокоенность тем, что вопрос доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории все еще не решен. Соответствующий запрос руководство организации направило в декабре 2020 года.

Также подчеркивается, что Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению.