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Министерство инфраструктуры предложит Кабмину законопроект по поддержке авиационной отрасли на 500 миллионов гривен из госбюджета в 2021 году, передает «Экономическая правда».

Для этого нужно создать новую бюджетную программу финподдержки украинской авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19, средства планируется выделить из общего фонда госбюджета.

«Принятие законопроекта, регламентирующего создание соответствующей бюджетной программы, позволит: сохранить рабочие места, удержать надлежащий уровень заработной платы для персонала авиакомпаний, а также сократить расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы», - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии агентству.

Предварительно в 2021 году планируется компенсировать украинским авиакомпаниям, которые осуществляли эвакуационные авиарейсы в 2020 году, около 25% общей суммы сборов аэропортов в аэропортах «Борисполь» и «Львов», а также около 25% платы за аэронавигационное обслуживание.

Речь идет об авиакомпаниях Windrose, «Азур Эйр Украина», МАУ и SkyUp - они провели всего 170 эвакуационных рейсов. Общая стоимость таких рейсов, как отметили в министерстве, составляет около 104 миллионов гривен.

Планируется, что среди условий предоставления господдержки будет также отсутствие дел о банкротстве и не более шести месяцев просрочки по обязательным платежам.

«Текущая ситуация представляет угрозу стабильной работе транспортной системы Украины в части воздушных перевозок и требует вмешательства со стороны государства для сохранения целостности национальной транспортной системы», - подчеркнул Криклий.
ForUm

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