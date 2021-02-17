Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной незаконных политически мотивированных обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму, осуществленных российскими оккупационными властями, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

По имеющейся информации МИД, в ночь на 17 февраля состоялись обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова. «Среди упомянутых лиц есть активисты «Крымской солидарности» и проекта для детей политзаключенных «Крымское детство», что четко указывает на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова», – говорится в сообщении.

«Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокировки правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории» - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров.

Информация о противоправной деятельности РФ на временно оккупированных территориях, в частности относительно упомянутых случаев незаконных обысков и задержаний, будет вынесена Украины 23 февраля 2021 на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе дебатов по пункту повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

«Призываем международных партнеров предоставить надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации во временно оккупированном Крыму», – сказано в сообщении.

Напомним, 17 февраля в оккупированном в Крыму прошли новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.