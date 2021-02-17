Киевский апелляционный суд, удовлетворив апелляционную жалобу прокуроров Офиса генпрокурора, дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Экс-руководитель киевской милиции подозревается в совершении с 18 по 20 февраля 2014 в составе преступной группировки, в которую входили бывший президент и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч . 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый скрывается в РФ и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В 2017 году генпрокуратура РФ отказала по запросу Генеральной прокуратуры Украины о его задержании и аресте в связи с получением им российского гражданства. Сейчас данное решение суда даст право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.