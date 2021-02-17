Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, целью законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания лиц, которые совершили уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехали или находятся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности, предполагается определить два основания для объявления розыска подозреваемого: если «местонахождение подозреваемого неизвестно»; если «подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины».

Проектом предусматривается возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

Также предлагается установить, что в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины, срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.