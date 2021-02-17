В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк (№5081).

Текст законодательной инициативы и пояснительная записка к ней в настоящее время на сайте Верховной Рады отсутствуют, передает Интерфакс-Украина.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты фракции «Слуга народа» Андрей Клочко и Виталий Безгин, а также депутат фракции «Голос» Роман Лозинский. Клочко возглавляет парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, Лозинский является его заместителем, а Безгин возглавляет подкомитет по вопросам административно-территориального устройства этого комитета.

Кроме того, 16-17 февраля в Верховную Раду внесено восемь проектов постановлений о переименовании сел в разных областях Украины. Все соответствующие законопроекты инициировали Клочко и Безгин.

В пояснительных записках к ряду из них указывается, что за переименование выступают территориальные громады соответствующих населенных пунктов, однако Украинский институт национальной памяти не поддерживает его по ряду обоснованных причин. Некоторые из населенных пунктов получили соответствующие названия в советское время, некоторые - в 2016 году во исполнение постановления Верховной Рады №1377-VIII «О переименовании отдельных населенных пунктов и районов» во исполнение требований закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Ранее замглавы комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция «Слуга народа») сообщил, что комитет поддержал переименование пгт Новгородское в Нью-Йорк на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации, в котором указывалось, что это - историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года.

Немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу р.Кривой Торец была основана в 1892 году рядом с бывшим зимовником запорожских казаков Кальмиусской паланки, существовавшем в XVIII веке. Основателями колонии были меннониты, переселившиеся из хортицких колоний, часть населения была лютеранами. После установления советской власти жители поселка были изгнаны в Амурскую область РФ, где основали одноименное поселение, ныне ликвидированное, а поселок в Украине был заселен новыми жителями других национальностей.

Статус поселка городского типа Нью-Йорк получил в 1938 году. В связи с началом «холодной войны» указом президиума Верховного Совета УССР от 19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк был переименован в Новгородское.