Начата работа над документальным фильмом о европейской истории востока Украины, сообщает пресс-служба Госкино.

Фильм с рабочим названием «ЕвроДонбас» нацелен развенчать советские мифы и рассказать, что более 100 лет назад Донбасс был неотъемлемой составляющей европейской экономики.

Лента создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. По словам режиссера фильма Корнея Грицюка и продюсера картины Анны Паленчук, их целью является рассказать настоящую историю региона.

В XIX веке территорию Донбасса населяли переселенцы и предприниматели из Бельгии, Великобритании, Германии, Франции, США, Швейцарии, Нидерландов и Польши, которые посреди степи построили заводы и металлургические комбинаты, сделав Донбасс одним из самых экономически мощных регионов Европы. Большинство данных об этом периоде Востока Украины были уничтожены советской властью, но много зданий того времени сохранены. Поэтому авторы по крупицам собирают информацию в архивах Украины и других стран и общаются с потомками европейцев, которые принимали участие в развитии Донбасса, и экспертами, пытаясь воссоздать ход событий того времени.

Остгейм, Либенталь, Нью-Йорк, Блюменфельд, Бунге, Мариенталь - слышали ли вы о таких городах и селах... Донбасса? Почти все они в советские времена получили типичные коммунистические и «антибуржуазные» названия, такие как Новгородское или Юнокоммунаровск, вместе с вымышленной пророссийской историей, которую, к сожалению, получил и весь Донбасс, превратившись в наиболее мифологизированную советскую территорию.

На самом деле на Донбассе находятся десятки городов, поселков и сел, основанных европейскими переселенцами и местными украинцами еще в конце XIX в., а его расцвет начался задолго до прихода большевиков к власти. Его отцы-основатели – немцы, бельгийцы, англичане, французы и американцы. Именно благодаря европейским инвестициям в промышленность и большой работе местных и работников из других частей Украины, Донбасс уже в начале ХХ века из «дикого поля» превратился в передовой регион даже по сравнению с Европой. Прямое железнодорожное сообщение с Брюсселем, филиалы французских и немецких банков, динамические города с современной на то время архитектурой, выход на европейские рынки, экономический рост, транснациональные предприятия, среди которых, например, отделения компании Siemens, настоящий космополитизм, высокий уровень жизни рабочих и большие перспективы – таким был Донбасс до прихода советской власти. Следовательно, именно о таком Донбассе и его историческом прошлом и расскажет фильм «ЕвроДонбас».

Проект документального фильма «ЕвроДонбас» кинокомпании 435 FILMS стал одним из победителей 14-го конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 1,98 млн грн. Основной съемочный период запланирован на весну 2021 года. Сейчас команда собирает архивные материалы периода развития промышленного Донбасса европейцами с 1870-х по 1920-е годы, а также ищет героев для фильма. Если вы, что рассказать, напишите, пожалуйста, на страницу проекта в Facebook.