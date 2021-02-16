Украина получила необходимые документы от компании Pfizer для регистрации ее COVID-вакцины и планирует провести разрешительные процедуры в течение следующих дней. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Макcим Степанов, передает Укринформ.
«Я получил сообщение, что Pfizer пошла на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer», - сказал украинский министр.
Он отметил, что после регистрации вакцины в Украине она может официально ввозиться, в том числе коммерческими компаниями, и использоваться. «Никаких препятствий для этого не будет», - заверил глава Минздрава.
Ранее Степанов заявил, что Украина планирует использовать такие вакцины как Pfizer / BioNTech, Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna. При этом он уточнил, что на рынок Украины допускаются вакцины, которые имеют промежуточные результаты третьей стадии клинических испытаний.
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