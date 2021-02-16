Преподавателю НУ «Львовская политехника» Дмитрию Зербино, который показывал студентам-первокурсникам порнографические изображения во время тестирования, объявили выговор. Такое решение приняла специальная комиссия, которая расследовала поведение преподавателя, сообщает ZAXID.NET.

Зербино почти два месяца был отстранен от преподавания, а теперь возвращается к работе.

Напомним, в декабре прошлого года выяснилось, что 59-летний преподаватель Института компьютерных наук Национального университета «Львовская политехника» Дмитрий Зербино показывает студентам-первокурсникам порнографические изображения во время тестирования по дискретной математике. Преподаватель называл свою методику преподавания «расслабляющей» и заявлял, что подобную используют в Японии.

После огласки в СМИ в «Львовской политехнике» создали комиссию для расследования инцидента, а Дмитрия Зербино отстранили от преподавания. В конце года комиссия завершила свою работу и передала выводы в ректорат.

Тогда в пресс-службе университета отказались предоставить выводы проверки до окончательного решения ректората. Руководитель пресс-службы «Львовской политехники» Наталья Павлишин 15 февраля сообщила изданию, что ректорат утвердил выводы комиссии и еще в январе объявил Зербино выговор.

«Ему объявили выговор за использование неапробированных учебных материалов. Также предупреждение получил директор института, заведующий кафедрой и председатель научно-методической комиссии», - сообщила Павлишин. Выговор

Зербино подписал ректор университета Юрий Бобало, ее внесут в его трудовую книжку. Преподаватель возвращается на работу, однако не сможет преподавать по старой методике.