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На улице Княжий Затон в Дарницком районе Киеве 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа.

Несовершеннолетняя погибла на месте, сообщает пресс-служба полиции.

На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи.

Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого события.
ForUm

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