За прошедшие сутки, 15 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Славного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Светлодарск, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.