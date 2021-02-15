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Вчера, 14 февраля, в Киеве в результате падения сосулек два человека получили травмы, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Так, в Шевченковском районе 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Госпитализирована с убойной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы также из-за падения сосульки. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча госпитализирован.

Центре призвали быть внимательными проходя под крышами домов.
ForUm

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