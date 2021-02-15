также в разделеОбщество
Осужденному за нападение на Гандзюк вынесли еще один приговор
«Экс-заместителю министра информации ДНР» сообщили о подозрении 6
В Украине за 3 года обнаружили 390 случаев неэтичной рекламы 20
Степанов: Первая партия COVID-вакцины «немного задерживается» 14
С Грымчака сняли электронный браслет 8
Дела Майдана: Первый обвинительный акт по спецпроцедуре направлен в суд 19
У Мемориала памяти жертв Афганской войны установили цветы от Зеленского и Разумкова 11
В четырех областях Украины ограничено движение грузовиков 26
СМИ: В Горловке взорвали авто одного из командиров боевиков 68
Житель Черниговщины соврал об убийстве отчима, чтобы ему почистили снег 12
На Луганщине задержали парней, повредивших памятник добровольцам 15
В Украине за сутки госпитализировали более 1100 человек с COVID-19 41
ГБР расследует гибель трех военных на Донбассе 11
Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Окуевой 22
Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений 19
В ВСУ на COVID-19 заболел еще 21 человек 9
В Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин 11
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 33

Исполняющий обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский просит суд обязать ОО «Красный Губер» прекратить использование его имени и изображения в символике и деятельности организации.

Согласно Единому реестру судебных решений, ректор университета обратился в Днепровский суд Киева с иском к общественной организации.

«После многочисленных расследований о коррупции в университете, организации митинга против политики в вузе и десятков запросов, ректор КНУ имени Т. Шевченко решил подать иск в суд», - сообщается на странице «Красного Губера» в Facebook.

«Вместо того чтобы уделить время проблемам Университета, Леонид борется со студентами, которые пытаются помешать очередным попыткам сорвать выборы ректора», - отметили в организации.

«Красный Губер» - инициатива студентов КНУ им. Шевченко, которая переросла в общественную организацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги