Исполняющий обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский просит суд обязать ОО «Красный Губер» прекратить использование его имени и изображения в символике и деятельности организации.

Согласно Единому реестру судебных решений, ректор университета обратился в Днепровский суд Киева с иском к общественной организации.

«После многочисленных расследований о коррупции в университете, организации митинга против политики в вузе и десятков запросов, ректор КНУ имени Т. Шевченко решил подать иск в суд», - сообщается на странице «Красного Губера» в Facebook.

«Вместо того чтобы уделить время проблемам Университета, Леонид борется со студентами, которые пытаются помешать очередным попыткам сорвать выборы ректора», - отметили в организации.

«Красный Губер» - инициатива студентов КНУ им. Шевченко, которая переросла в общественную организацию.