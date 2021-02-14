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Правоохранители выдворили из Украины гражданина Норвегии, который в соцсетях писал о намерениях совершить тяжкие преступления на территории нашего государства. Иностранцу на три года запретили въезд.

Об этом сообщает полиция Киева.

Столичная полиция получила от Интерпола информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления.

При этом в своих социальных сетях мужчина высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины.

В течение суток оперативники разыскали норвежца в одном из киевских хостелов.

«Учитывая криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления, к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, поскольку он нарушил правила пребывания в Украине.

Было принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года.

 
ForUm

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