Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил Белый дом.

Далее ее кандидатуру должен утвердить сенат конгресса США.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.

О выдвижении Нуланд на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства по политическим вопросам стало известно 16 января.

Напомним, в администрации избранного президента Джо Байдена пока не планируют восстанавливать должность специального представителя по Украине. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.