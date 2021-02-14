также в разделеМир
Адвокат Трампа заявил об угрозах убийства после решения об импичменте 4
Новая Зеландия усилила карантин из-за COVID-19 7
Япония одобрила COVID-вакцину Pfizer 7
Из-за непогоды в США без света остались сотни тысяч людей 9
Столтенберг: НАТО не хочет оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо 10
ЕС упростил процедуру одобрения COVID-вакцин от новых штаммов 10
Адвокаты Навального сделали обращение в Совет Европы 17
СМИ узнали о резиденциях Лукашенко, автопарк и самолет за 100 млн долларов 15
В Японии произошло повторное землетрясение 11
Джонсон призовет лидеров G7 об ускорении вакцинации против COVID 10
Число пострадавших после землетрясения в Японии превысило 120 человек 9
Путин: Донбасс мы не бросим 21
Сенат США признал Трампа невиновным 56
В Польше подтвердили передачу штамма COVID-19 от норок человеку 19
Из-за землетрясения в Японии есть угроза цунами 31
Британия разрабатывает универсальную вакцину против всех штаммов COVID 47
В Армении произошло землетрясение 22
Байден намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо 16

Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил Белый дом.

Далее ее кандидатуру должен утвердить сенат конгресса США.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.

О выдвижении Нуланд на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства по политическим вопросам стало известно 16 января.

Напомним, в администрации избранного президента Джо Байдена пока не планируют восстанавливать должность специального представителя по Украине. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5852 грн.
17
Теги