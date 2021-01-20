В администрации избранного президента Джо Байдена, который 20 января станет новым президентом США, пока не планируют восстанавливать должность специального представителя по Украине. Об это в интервью Суспільному заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Последнее, что я знаю, администрация Байдена не планирует назначать отдельного человека, а скорее дать эти обязанности человеку с существующей должностью. Но мы не знаем пока этого точно», - отметил он.

При этом Волкер уверен, что такая должность необходима. «Думаю, нужна, прежде всего, именно такая функция, роль. Ее задача - работать в Вашингтоне и добиваться политического консенсуса внутри США, координироваться с союзниками - Германией, Францией, Великобританией или такими странами как Швеция, государствами вне ЕС, такие как Канада, быть публичным адвокатом Украины, говорить о ней здесь в Вашингтоне и иностранных СМИ. Все эти вещи нужны, и это не может быть только посол США в Украине. Эта роль другая. Поэтому нужен человек именно в американской столице. Вопрос - это должен быть отдельный человек, для которой это единственная функция, как это было для меня, это часть работы заместителя помощника госсекретаря из Европы, как, скажем, это сделала в свое время Виктория Нуланд», - подчеркнул он.