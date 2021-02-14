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Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы «посреднической» роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.

Украинские дипломаты отмечают, что Россия почти семь лет назад начала необъявленную войну против Украины, аннексировав Крым и розвязав конфликт на Донбассе.

«Российское военное присутствие на оккупированной части Донбасса продолжается по сей день. Незаконное пересечение неконтролируемого правительством Украины участка украинско-российской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ стали постоянной практикой», - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Россия сознательно не выполняет договоренности, достигнутые в "нормандском формате", а также Минские договоренности.

«Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины в вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу», - отмечают в МИД.

Напомним, Ермак заявил, что спустя шесть лет подписания Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет.
ForUm

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