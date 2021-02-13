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Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Однако украинская сторона сделает все для их реализации.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — заявил Ермак в эфире телеканала Украина.

Ермак отметил, что «прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно».

«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», — заявил он.

Ермак подчеркнул важность того, что представители Франции и Германии, а также США, Великобритании, Канады и Швеции побывали на Донбассе «и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства».

На вопрос, сохраняется ли сейчас режим прекращения огня, глава Офиса президента ответил, что «режим прекращения огня продолжается».

«Несмотря на провокации (со стороны РФ и ОРДЛО — ред), которые есть сейчас, они несравнимы с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые», — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что «в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана (План совместных шагов, представленный Леонидом Кравчуком — ред), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их».

Ермак заявил, что спустя шесть лет подписания Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет.

По его мнению, США, как стратегический партнер Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе и в урегулировании вопроса о возвращении всех украинских территорий.

Напомним, ранее советники лидеров «Нормандской четверки» провели встречу.
ForUm

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