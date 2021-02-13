Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

«Это наша цель и наше намерение», — заявила она в ответ на вопрос о том, будет ли тюрьма закрыта до конца президентского срока Байдена.

По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, закрытие объекта поддерживает глава ведомства Ллойд Остин. «(Министр) планирует быть партнером в этом процессе», — сказал он.

По данным источников Reuters, в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы. При этом агентство не ожидает, что это приведет к немедленному закрытию объекта.

Тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта президентом США Джорджем Бушем в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек.

Ее закрытие было одним из главных предвыборных обещаний президента Барака Обамы в первую предвыборную кампанию в 2008 году.