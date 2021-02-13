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На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 февраля намерены устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время. Заседание частично пройдет в закрытом режиме.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Офис президента отмечает, что угрозы нацбезопасности требуют жестких решений. Также у Владимира Зеленского говорят, что до 2019 года необходимые для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. У президента подчеркивают, что эти угрозы стали своего рода «минами замедленного действия».

«Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства», - добавили в Офисе.

Напомним, Зеленский собирает СНБО, часть заседания будет закрытой.
ForUm

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