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Депутаты от партии Солидарная Польша намерены на ближайшем заседании парламента принять резолюцию, в которой призвать правительство Германии отказаться от завершения строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает польское издание РАР.

«Северный поток-2 — это проект, который направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества. Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию — независимо от политического деления — чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта», — заявил депутат и заместитель министра климата и окружающей среды Яцек Оздоба.

Он отметил, что партия Солидарная Польша подала прошение к маршалку Сейма Элжбету Витеку с просьбой рассмотреть резолюцию по ускоренной процедуре на ближайшем заседании, которое пройдет 24 или 25 февраля.

Напомним, новое правительство Германии во главе с новым канцлером, который сменит Ангелу Меркель уже в сентябре после федеральных выборов, может заморозить строительство газопровода «Северный поток-2».
ForUm

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