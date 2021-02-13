В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Как сообщила Патрульная полиция столицы, из-за пожара были ограничения движения транспорта.

Сообщается, что пожар произошел в высотке на улице Маршала Конева.

Из-за пожара полиция утром ограничила движение на улицах Маршала Конева и Академика Вильямса, однако позже восстановила движение.

По состоянию на сейчас отсутвует какая-либо информация о том, насколько крупный пожар, его причины и возможная информация о пострадавших.

В начале января спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме столицы. Тогда на улицу вывели трех жителей дома.