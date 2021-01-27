Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств «Нормандской четверки», состоявшейся в формате видеоконференции.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

Напомним, предыдущая встреча политических советников лидеров стран нормандской четверки состоялась 12 января в Берлине в Ведомстве канцлера Германии.

Встреча 22 января не состоялась и была перенесена на сегодня.