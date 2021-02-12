также в разделеОбщество
Подростку, жестоко убившему сверстника на Закарпатье, смягчили приговор
Синоптик сказала, когда в Украине утихнут снегопады и морозы
В Ривном стоматолог душила и била детей: опубликовано видео 9
Языковой омбудсмен с 16 января получил 605 жалоб и обращений граждан 6
МВД и Нацполиция поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов 10
Военному, задавившему человека на БМП, грозит до 5 лет тюрьмы 10
Резников: Потери от оккупации Донбасса составляют 375 миллиардов 8
Украина планирует запустить свой спутник на ракете SpaceX 11
Житель Черкасчины, находясь в СИЗО, пытался продать партию гранатометов 10
В СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак по теме вакцинации 10
«Гражданский конфликт»: Телеканал «НАШ» проверят из-за эфира с Азаровым 14
Исследование: Иммунитет к COVID-19 имеют не более 20% украинцев 9
Минэкологии: В Украине из-за глобального потепления может появиться малярия 8
В ЕС назвали условие возобновления туристических путешествий 11
«Хуже, чем при Порошенко»: евродепутат считает неприемлемым решение властей Украины о закрытии оппозиционных телеканалов 19
СБУ задержала агентов ФСБ, пытавшихся завербовывать разведчика ВСУ 20
Полиция обнаружила две незаконных свалки медицинских СОVID-отходов 12
Кузьмин: Медведчук сегодня является символом борьбы против внешнего управления, поэтому Зеленский его панически боится 18

Украина передала французской стороне картину, которую в 2018 году выкрали из музея в Нанси.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

«Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами», – написал он в Twitter.

 

 

Картину французского художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель» похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.

Весной 2019 картину обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.

Картина Порт Ла-Рошель датирована 1915 годом. Ее стоимость оценивается в 1,5 млн евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
12
Теги