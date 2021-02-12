Украина передала французской стороне картину, которую в 2018 году выкрали из музея в Нанси.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

«Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами», – написал он в Twitter.

Добрі ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки 🇺🇦правоохоронцям і командній роботі з 🇫🇷колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера. pic.twitter.com/g4lTx5XRc9 — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) February 12, 2021

Картину французского художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель» похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.

Весной 2019 картину обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.

Картина Порт Ла-Рошель датирована 1915 годом. Ее стоимость оценивается в 1,5 млн евро.