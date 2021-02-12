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Законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и альтернативный законопроект №4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Его принятие необходимо, однако МВД и Нацполиция категорически против в части обращения короткоствольного оружия, отметил он.

«Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие», - отметил замминистра.

Геращенко отметил, что на сегодня с 21 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье. А те, кому есть 25 и они не имеют проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие.

«Этого вполне достаточно, чтобы защищать свое жилье», - считают в МВД.

По словам замминистра, в США, где разрешено короткоствольное оружие - пистолеты, револьверы, количество погибших от рук полицейских – от 800 до 1000 человек в год. В Америке такая статистика, так как полицейские часто стреляют в правонарушителей, зная, что на руках сотни миллионов единиц оружия. «В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств – одно на 100 тысяч жителей. В Японии - 0,2, в Украине - 4,5, в США - 5, в Молдове - 7 убийств 100 тыс. жителей», - сказал Геращенко. Он отметил, нашей стране не нужно больше смертей граждан и полицейских.
ForUm

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