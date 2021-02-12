Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток».

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.