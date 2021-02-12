также в разделеПроисшествия
На Житомирщине на ходу загорелся поезд 19
Непогода обесточила в Украине 86 населенных пунктов 12
Вчера на Донбассе боевики убили двоих военных 26
В Одессе мужчина годами насиловал жену и дочерей 81
Под Одессой женщина разбила кирпичом шесть авто 21
Мужчина угрожал взорвать магазин сладостей в Виннице 12
Снайпер боевиков убил еще одного военного на Донбассе 24
ООС: Боевики сбросили выстрелы ВОГ-17 возле украинских позиций 28
В Украине от COVID-19 умерли более 24 тысяч человек 105
Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе 21
Под Киевом джип, уходя от полиции, врезался в бензовоз 36
В Украине остаются обесточенными 62 населенных пункта 18
Вчера боевики трижды обстреляли украинские позиции 11
ООС: Двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб 58
Черкасские полицейские сломали железный стул об мужчину 31
Сутки в ООС: 4 обстрела, ранен военный 8
Стали известны имена двух погибших военных на Донбассе 25
Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля 25

Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток».

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
21
Теги