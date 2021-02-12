Потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а расходы на восстановление превышают 21 млрд долларов.

Такие цифры озвучил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время Открытого обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему: «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины», сообщает Укринформ.

«По расчетам экспертов Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн., и это без учета стоимости активов, находящихся на оккупированных территориях», - сказал он.

Кроме того, по его словам, по оценкам Венского международного института, расходы на возобновление Донецкой и Луганской областей превышают 21 млрд долл. Подконтрольная территория Донецкой и Луганской областей кроме недостатков, которые существуют во всей Украине, имеет и специфические черты - это неблагоприятный по безопасности имидж, риск обострения военного конфликта. Отсутствие доступа к кредитам. Разрушенные традиционные рынки сбыта, государственные шахты убыточны, транзитные маршруты прерваны. Мариупольской порт потерял грузопоток. Кроме того, значительное минное загрязнения территорий, действует запрет на авиаперелеты, сложная логистика. И это все, по словам чиновника, пугает бизнесменов.