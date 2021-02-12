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Работники Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, Национальной полиции Украины совместно со следователями Киевщины, представителями региональных центров Государственной экологической инспекции Украины и под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали факты грубого нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами предприятием-лицензиатом из Киевской области, сообщает пресс-служба МВД

Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Установлено, что предприятие, не выполняя взятые обязательства, свозило остатки к складским помещениям, не предусмотренным для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей.

Вчера, 11 февраля, проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, о факте обнаружения опасных отходов будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи полиции Киевщины начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
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