Экономическую жизнь в Донецкой и Луганской областях, которые частично оккупированы, можно восстановить четырьмя путями: финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов, а также создание привлекательного климата для инвестиций.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Открытого обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему: «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины», сообщает Укринформ.

«Есть четыре пути, как восстановить экономическую жизнь в этом регионе. Это - финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов. Или создание привлекательного климата для инвестиций. Мы будем двигаться по четвертому варианту - создание инвестиционной привлекательности на этих территориях», - сказал Резников.

По его словам, говорить о полной реинтеграции можно тогда, когда там будут созданы экономические предпосылки. А для этого требуется проведение масштабного экономического эксперимента. «Суть его - это опережающее внедрение наиболее модерновых подходов и реформ на этих территориях. Это не просто мечта - это государственная политика», - отметил Резников.

Он сообщил, что рабочие группы уже разрабатывают стратегию развития этих областей с четкими показателями. «Мы должны утвердить план и в течение 6 месяцев во исполнение утвержденной правительством концепции создать продукт - а именно ряд законопроектов, которые должны быть внесены в парламент для их поддержки. И по сути мы должны получить специальный режим инвестиционной и предпринимательской деятельности, который начнет функционировать, я надеюсь, не позднее 1 января 2022 года», - сказал чиновник.

Он отметил, что Стратегия Украины до 2030 года означает для этих территорий, что как минимум через три года будет построена новая железная дорога в Луганской области. Через 5 лет - отлажена система водоснабжения, будет создана система сращивания. Европейские страны переведут производство с востока азиатского континента на восток Украины. Будет создан полноценный агрокластер. Возобновлено авиасообщение. Будут действовать десятки индустриальных парков. Этот эксперимент со специальным режимом предпринимательской деятельности может стать примером для всей страны», - отметил Резников.

Со своей стороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец заверил, что парламент, понимая, что происходит на Востоке страны, готов поддерживать и голосовать все законодательные инициативы. «Парламент рядом он работает вместе с Кабмином, ОГА и местными руководителями ОТГ», - сказал он.

Напомним, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало для ознакомления текст проекта закона «О государственной политике переходного периода» и призвал присылать свои замечания и предложения.