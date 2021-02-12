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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам была поставлена ​​задача получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины во время проведения АТО/ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Следователи и контрразведчики СБУ задержали агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи «тайных» документов и попытки их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи. Операция происходила согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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