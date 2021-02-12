также в разделеПолитика
Нардеп просит ОГП и ГБР проверить сокрытие Офисом Зеленского пребывания Татарова в должности
В КСУ обжаловали проведение выборов в Раду по пропорциональной системе 7
Боррель: Без выполнения Кремлем «Минска» нормализации отношений с РФ не будет 9
СМИ: Зеленский пытается конкурировать с Медведчуком 44
Нардепу впервые в истории сообщили о подозрении за кнопкодавство 44
В ЕС назвали главную реформу, которую должна провести Украина 41
Шмыгаль: Санкции ЕС против некоторых соратников Януковича «уже отыграли свою роль» 25
В ЕС не видят необходимости менять Соглашение об ассоциации с Украиной 17
В ЕС призвали Украину продолжать реформы в обмен на вакцину 25
ОПЗЖ: СМИ снова распространяют лживую информацию о связи Медведчука с нефтепродуктопроводом «Самара ‒ Западное направление» 31
Зеленский: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие 55
КИУ: 16 депутатов пропустили 90% голосований за сессию 21
В репрессиях Зеленского в отношении оппозиционных каналов европейские СМИ увидели «руку» Байдена 26
Марунич: Согласившись на коалицию, партия Порошенко показала, что является фейковой оппозицией «на подтанцовке» у Зеленского 100
СМИ: У Зеленского открыто сфальсифицировали скандальный закон о санкциях против оппозиционных телеканалов 40
Вирастюк будет баллотироваться в Раду от «Слуги народа» 20
Украина вручила Грузии ноту из-за задержания яхтсменов 12
В ОП заявили, что отношения Украины и ЕС сейчас на одной из самых высоких точек в истории 8

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал причину, которая задерживает подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, которое известно как «открытое небо».

Об этом Боррель рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает «Европейская правда».

«Я могу вас заверить, что ЕС остается преданным подписанию этого соглашения так быстро, насколько это возможно. Что это значит, как можно быстрее? Когда оно будет обновлено, чтобы отразить тот факт, что Великобритания больше не является подписантом этого соглашения», - пояснил глава европейской дипломатии.

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об «открытом небе», должно было быть подписано 11 февраля. В начае февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс «развода» с ЕС, снова перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве должно уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги