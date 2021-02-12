Затяжное жаркое лето и поздняя зима. 30-градусные морозы, а через неделю потепление до +15. Климат меняется во всем мире, теперь это чувствует и Украина. Что происходит с погодой и как защититься от последствий таких перепадов – в материале РБК-Украина.

Это столетие может стать последним для человечества на Земле, если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, необходимо удерживать повышение температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Даже локдаун, а как следствие и снижение социальной активности, не улучшили ситуацию. Наоборот, ученые Национального центра атмосферных исследований США сообщили, что планета еще больше нагрелась за время карантинных ограничений.

«Это произошло из-за сокращения выбросов аэрозолей, которые блокируют поступление солнечного света. Когда выбросы аэрозолей упали прошлой весной, большая часть солнечного тепла достигла планеты», – отмечают ученые.

Общая проблема

Глобальное потепление не сбавляет обороты, и его последствия уже неутешительны: таяние ледников, повышение уровня океана, затопление прибрежных зон, ураганы и засухи.

Например, летом прошлого года полностью ушли под воду два необитаемых индонезийских острова Бетет и Гундул. Еще четыре острова в этой провинции на грани затопления.

Следствием глобального потепления также недавно стал обвал ледника в Индии. В результате погибли почти три десятка человек и более 200 человек считаются пропавшими без вести.

Опасность для человечества несет и таяние ледников Гренландии. В 2019 году этот ледовый щит потерял рекордное количество льда – 532 миллиарда тонн.

По расчетам датского климатолога Мартина Стенделя, вода из Гренландии, которая растаяла в 2019 году, может затопить всю Великобританию примерно на 2,5 метра, писало BBC.

Уровень океана поднимается быстрее чем в самых худших прогнозах, цитирует Bloomberg слова геофизика из Университета Копенгагена Аслака Гринстеда. По его данным, если температура воздуха поднимется максимум на 0,5 градуса Цельсия, то к концу столетия подъем мирового океана может достигнуть полуметра.

Однако вода может подняться больше чем на один метр, если потеплеет на 2 градуса, и это вероятно произойдет в нынешних условиях, считает он.

Поэтому для борьбы с глобальным потеплением ряд стран, среди них и Украина, подписали Парижское климатическое соглашение. Его цель – удержать рост средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2 °C.

Также в Евросоюзе представили «Европейский зеленый курс», который предусматривает озеленение практически всех сфер общественной жизни для формирования климатически нейтральной Европы до 2050 года.

Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мирУровень Мирового океана стремительно растет (фото: GettyImages)

Украина планирует присоединиться к этой программе, отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин на заседании межведомственной группы по преодолению последствий изменения климата.

«Правительство уже направило в ЕС позиционный документ относительно участия Украины в «Зеленом курсе» и получило положительный ответ от европейских партнеров», – сообщила она.

На этом же заседании премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что энергосбережение, облесение, сокращение выбросов парниковых газов – приоритетные направления для правительства на повестке дня.

Министерство защиты окружающей среды Украины, в свою очередь, готовит стратегию адаптации к изменению климата, рассказал РБК-Украина глава ведомства Роман Абрамовский.

Украина «в тренде»

За последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия, объяснил министр экологии. Теплеть начало с 1991 года.

«Пылевые бури, засухи, усиление пожарной опасности. Град, шквалы. Это связано с тем, что меняется климат. При том, что теплеет, то еще и происходят изменения по регионам», – говорит Абрамовский.

Например, в прошлом году в Луганской области бушевали масштабные лесные пожары, в результате которых погибло 11 человек. В западной части Украины произошел один из крупнейших паводков за последние 60 лет. Общие убытки от наводнения оценили в сумму 3-4 млрд гривен.

Также в прошлом году киевляне встретились с необычным для региона явлением – пылевой бурей. Тогда столицу и близлежащие населенные пункты накрыло пылевое облако. Синоптики назвали причиной недостаточное количество осадков.

Этот год в Украине начался со скачков температуры воздуха. Украинцы встречали «плюсовую» зиму, а потом – резкие морозы со штормовым ветром.

В Одесской и Николаевской областях вообще был объявлен красный уровень опасности из-за сильных снегопадов. Тогда на государственных трассах произошел транспортный коллапс, а в Одессе перестал ходить транспорт.

Несмотря на это, по словам начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, в этом году февраль будет теплее прошлогоднего.

«Февраль будет теплее на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений», – отметил он в комментарии изданию.

Средняя температура на планете растет. Это чувствует и Украина. Поэтому ученые предупреждают об опасности от тепловых ударов и засух в украинских регионах, говорит эксперт по вопросам климата Ольга Гусакова.

Из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах, пояснил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Поэтому в министерстве сейчас проводят мониторинг поверхностных вод и размышляют, как предотвратить стихийные бедствия.

«Возможно, требуется переукрепление водоемов, чтобы предотвращать наводнения во время паводков. А возможно, как готовят в Англии и Франции пилотный проект, наоборот сделать залив природных рек. Открывать дамбы и разрушать берега для изменения биоразнообразия. Что тоже является адаптацией», – добавил он.

По данным профильного ведомства, основных причин потепления несколько. Среди них: увеличение концентрации углекислого газа, сжигание ископаемых видов топлива, деятельность крупных предприятий, выброс метана от крупного рогатого скота, а также вырубка лесов.

Впрочем, вопрос вырубки лесов неоднозначен. По словам Абрамовского, молодой лес быстрее поглощает углекислый газ, чем старый. Поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений.

«Можно рубить деревья бережно, чтобы при этом площадь облесения увеличивалась, и молодого леса тоже. К примеру, Украина вырубает около 20 млн гектаров, а Польша 40 миллионов, но она те места засаживает новыми деревьями», – пояснил Абрамовский.

Эксперт отдела климата и транспорта ГО «Экодия» Ольга Гусакова подтверждает влияние вырубки лесов на климат. Она утверждает, что этот фактор влечет за собой 10% всех выбросов парниковых газов в мире.

Касается каждого

Как наш организм реагирует на смену климата, в частности на перепады температуры? В первую очередь страдают люди с больным сердцем и повышенным артериальным давлением. Заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Константин Руденко, объяснил, кто в первую очередь входит в зону риска.

«Это пациенты с хроническими заболеваниями: сахарный диабет с сочетанием гипертонической болезни сердца или люди, которые страдают ишемической болезнью сердца. Такие перепады температуры особенно у метеочувствительных людей могут вызвать гипертонические кризы, которые могут привести к инсульту или инфаркту», – рассказал он РБК-Украина.

Чтобы предотвратить такие осложнения, нужна профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Руденко. Сюда входит контроль артериального давления, анализ крови, который может показать изменения в организме, липидограммы и проверка частоты сердечных сокращений.

«Надо проверяться особенно людям с хроническими заболеваниями. Они должны проконсультироваться с семейным врачом или кардиологом», – отметил он.

Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мирРезкие перепады температуры и давления влияют на здоровье (фото: freepik.com)

Влияние изменения климата на состояние человека подтвердил и психотерапевт, ученый в области психиатрии и медицинской психологии Олег Чабан.

«Любые глобальные изменения, которые происходят в том месте, где человек родился и прожил, как минимум в детстве, оказывают влияние на него. Потому как человек метеозависим», – добавил эксперт.

По его словам, изменения на планете происходили всегда, но медленно. Сейчас человек не успевает адаптироваться, и это будет увеличивать число сердечных патологий. Однако влияет ли климат именно на состояние психики?

«Я бы не выделял лишь погоду. Платежки, война на востоке, патология... На состояние человека влияет не только изменение температуры», – пояснил Чабан.

Еще одним риском для украинцев становится появление новых болезней. В Министерстве защиты окружающей среды прогнозируют, что болезни южного региона могут перебраться в северные. Например, энцефалитный клещ.

«Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране. Сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев», – уточнил Абрамовский.

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Глобальное потепление – это серьезный вызов для человечества. Остановить его, очевидно, уже не удастся, но замедлить процесс шанс еще есть. В противном случае речь пойдет уже не о балансе экономической целесообразности и моральных обязательств перед следующими поколениями, а о выживании человеческого вида.