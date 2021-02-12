Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что после объявления режима прекращения огня на Донбассе в конце июля 92% жертв среди гражданских случились из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН по случаю шестилетия подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Трансляция мероприятия велась на сайте организации, передает УНИАН.

«Согласно информации, подтверждаемой СММ ОБСЕ, в 2020 году в связи с конфликтом были убиты 24 гражданских лица и ранено 107 человек», - отметил он.

По словам Чевика, мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают подвергать опасности гражданское население.

«В 2020 году эти предметы привели к гибели 16 и ранению 61 человека. Причем больше всего пострадали мужчины и мальчики. Свидетельством угрозы является то, что эти предметы стали причиной жертв среди гражданского населения в 92% случаев после того, как были приняты июльские меры», - добавил глава СММ ОБСЕ.