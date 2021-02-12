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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможность снятия Европейским Союзом санкций с некоторых соратников бывшего президента Виктора Януковича.

Как передает УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи по итогам заседания совета ассоциации Украина - ЕС.

Шмыгаль подчеркнул, что Европа остается на твердых непреклонных позициях относительно поддержки Украины, в частности и в санкционной политике.

«Относительно отдельных физических лиц - там, где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц, средства или ценности, которые были украдены, - возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие, но это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, и диалог об этом ведется между Украиной и ЕС на профессиональном уровне и на уровне законодательном в полной мере», - добавил глава правительства.
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