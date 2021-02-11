Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант содействие в реализации сделки, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.

Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годы рассматривалось в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков сделки, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре.

Проведенной во время расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуты.

11 февраля 2021 фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.