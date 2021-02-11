также в разделеОбщество
11 февраля. Картина дня 11
Еще семь российских артистов попали в «черный список» Минкульта 15
В Украину идут сильные морозы 25
СБУ разоблачила эксперта, который помог забрать у государства стратегический нефтепровод 14
ЕС окажет Украине помощь в вакцинации от COVID-19 33
СБУ разоблачила группу чиновников, незаконно легализовавших иностранцев 11
Зеленский посетил передовую в зоне ООС 94
Замглавы Украэроруха пытался выманить у фермеров $100 тысяч 18
В Черном и Азовском море возможен шторм 12
Нацполицию переведут на новую модель работы 46
Евродепутат: Закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK – прямое нарушение Конституции и законов Украины 20
Львов вслед за Киевом закрывает школы и садики 13
ЦПК узнал, как Козак покупал ZiK, «112 Украина» и NewsOne 22
Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов 49
Twitter верифицировал аккаунт «управления МВД России в Крыму» 12
СБУ разоблачила на Киевщине ячейку «ИГИЛ» 14
Краснокнижных журавлей в Аскании Новой отравили 21
В Украине сегодня – сложные погодные условия 45

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

«Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну», - сказала она.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, антициклон принесет в Украину сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза. Предварительные расчеты не исключают потепления до нуля градусов около 20 февраля. В то же время наиболее точный прогноз возможен только за два-три дня до конкретной даты, максимум - за пять суток.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги