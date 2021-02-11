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Антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов, но после 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

Об это сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина.

Как отметила Голеня, самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.

«До 20 февраля мы не ожидаем повышения температуры до значений оттепели», - сказала она, и добавила прогнозные данные уточняются каждый день.

По ее словам, предварительные расчеты не исключают потепление до нуля градусов около 20 февраля. В то же время наиболее точный прогноз возможен только за два - три дня до конкретной даты, максимум - за пять дней.

«Надеемся, что после 20 февраля распространится ил атлантический воздух, или со Средиземного моря, и поэтому будет ослабление морозов», - добавила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.
ForUm

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