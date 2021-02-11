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Министерство иностранных дел Украины приветствует принятый сегодня убедительным большинством Европейского парламента Доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщили ForUm’у в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Этот доклад является не только комплексным осмотром со стороны Евросоюза процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру наших отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС», - говорится в сообщении.

Документ отмечает, что безусловным приоритетом Европарламента остается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Украина благодарна депутатам Европарламента за осуждение дестабилизирующих действий России, ее военного присутствия в Украине, милитаризации Крыма, незаконных действий РФ, направленных на захват контроля над Керченским проливом, в частности строительство моста без согласия Украины», - подчеркнули в МИД.

Европарламент в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет европейскую перспективу и признал право нашего государства в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечение верховенства права.

В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом. «Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией», - заверили в МИД.

Также Украина разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина - ЕС с учетом развития нормативно-правовой базы, потребностей экономического развития и перспектив секторальной интеграции.

«Доклад свидетельствует об успешности процесса имплементации Соглашения об ассоциации и наличие мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС», - резюмировали в МИД.
ForUm

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