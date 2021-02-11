В Украине, кроме юго-востока, временами снег и мокрый снег, на Закарпатье, днем ​​и в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем, в западных, днем ​​и в северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки, сообщает ГосЧС.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11 ° мороза, днем ​​0-5° мороза; на остальной территории ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, на крайнем юге страны 9-14 °.

На Киевщине 11 февраля ночью местами небольшой снег, в Киеве без осадков; днем значительный снег, местами с дождем, местами гололед, на дорогах области гололедица. Температура ночью 8-11 ° мороза, днем ​​0-3 ° мороза.

Такие погодные условия могут привести к нарушению, на отдельных участках дорог и улиц прекращения движения автотранспорта.

ГосЧС призывает владельцев транспортных средств воздержаться от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.