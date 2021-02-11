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На пограничном переходе в Медыке в течение нескольких дней задержали более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше.

Как пишет Польское радио,  подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.

«Кроме этого, они предоставили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше», - рассказала спикер Бескидского отдела пограничной службы майор Эльжбета Пикор.

«Поскольку целью их приезда была работа в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза», - сказала она.

Иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная в течение последних лет.

 
ForUm

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