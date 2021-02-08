В феврале Украина ожидает, кроме 117 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках COVAX, поставки в рамках этой инициативы вакцины AstraZeneca, а также вакцины, закупленные за счет государства, что позволит начать несколько этапов вакцинации параллельно.

Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«В феврале ожидается вакцина за средства госбюджета и это позволит нам получить большое количество и начать несколько этапов, которые указаны в дорожной карте, параллельно», - сказал Ляшко.

Он напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит в середине февраля 117 тысяч доз вакцины BioNTech / Pfizer, также ожидается поставка в рамках COVAX вакцины AstraZeneca от 2,2 млн до 3,7 млн доз до конца второго квартала.

Кроме этого, по словам Ляшко, до 14 февраля Украина должна предоставить COVAX информацию о дополнительной потребности и готовности принять дополнительные м-РНК вакцины

Сейчас для вакцинации подготовлено 500 мобильных бригад и 4250 пунктов вакцинации. Их способность - 5 млн прививок в месяц, но этому должен предшествовать этап подготовки специалистов, которые будут проводить вакцинацию, подчеркнул он.

«Когда мы говорим о мощности - то это апрель май, при условии, что будет достаточное количество вакцин уже поставлено ​​на территорию Украины», - сказал чиновник.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.