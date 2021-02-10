В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.

Полиция Киева начала уголовное производство в отношении лиц, которых Национальный корпус заблокировал в здании по адресу Тверской тупик, 3.

Во время обыска в помещении полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты.

В Украине по состоянию на 10 февраля зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

И.о. руководителя САП Максим Грищук подтвердил информацию о начале расследования НАБУ уголовного производства по закупке вакцины от COVID-19. При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто 3 февраля 2021 года.

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся осенью 2021 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и еще двое судей КСУ отказываются освобождать арендуемые помещения в государственном санатории в Конча-Заспе, хотя с ними расторгли договоры из-за долгов за коммунальные услуги, порчи государственного имущества и самовольного захвата земли.

Правительство и спецслужбы Канады изучают аудиозапись, на которой человек, идентифицированный как министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, рассуждает о возможности того, что гибель «Боинга» рейса PS752 не была случайностью.

Положительная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран способствуют укреплению курса гривни.

В январе 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 7,33 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировки газа по магистральным и распределительным трубопроводам), что на 20% выше цены в декабре 2020 года.

У Зеленского заявили, что РФ использует Крым для испытания COVID-вакцины.