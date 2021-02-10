И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подтверждает информацию о начале расследования уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«НАБУ действительно начало расследование по закупке вакцины», - сказал Грищук на брифинге в Киеве в среду.

При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто в феврале, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно было открыто дело о закупке вакцины и есть ли ориентировочная сумма убытков, Грищук сказал: «Все, что могу сказать, - 3 февраля внесены сведения в ЕРДР. Больше информации будет раскрытием тайны». Также он не уточнил, по какой именно статье открыто уголовное производство.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник рассказал: «Вопрос вакцины, мне кажется, только начинает приобретать актуальность… В НАБУ уже давно сформированы подразделения, которые работают по специализации, и по Министерству здравоохранения есть целое подразделение детективов, которые занимаются, среди прочего, вопросами, касающимися здравоохранения. Мы осознаем, что актуальность вопроса охраны здоровья не только не будет терять актуальность, а наоборот. Мы видели очень много публикаций по поводу вакцин, понимаем, что там нас будет ждать ответ… Поэтому мы будем пытаться как можно быстрее провести эти расследования и при наличии оснований привлечь к ответственности причастных лиц».

Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

«Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр (здравоохранения – ред.) Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech», - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

«Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)», - добавили в Совете.