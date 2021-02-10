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Положительная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран способствуют укреплению курса гривни. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Факторами, которые способствуют укреплению курса гривни, остаются положительная конъюнктура на мировых товарных рынках (хотя стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшили условия торговли для Украины) и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран», - написал он.

По словам Данилишина, курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4%, до пятимесячного максимума. Объем интервенций Национального банка по покупке иностранной валюты за 1-8 февраля 2021 года составил 160 млн долл., а объем международных резервов НБУ увеличился до 28,7 млрд долл. Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю возрос на 1,7 млрд грн, до 96,5 млрд грн, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении.

Стоить отметить, что на 9 февраля Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2764,26 (9 февраля – 2766,51)

100 EUR – 3344,06 (9 февраля – 3326,04).
ForUm

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