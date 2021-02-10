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Полиция Киева начала уголовное производство в отношении лиц, которых Национальный корпус заблокировал в здании по адресу Тверской тупик, 3.

Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Сегодня около 15:00 в столичную полицию поступило сообщение о сборе неизвестных на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной в Печерском районе столицы. На место происшествия немедленно направлены дополнительные наряды милиции, спецназа и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Следователи полиции Киева по сообщению о намерении совершения хулиганских действий в Печерском районе столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлением) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска в помещении на Тверском тупике полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты.

«Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов «Zik», «112 Украина» и «NewsOne» в Киев стянули группы боевиков. Активистам Национального корпуса удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки… По предварительной информации, титушки могут быть вооружены», - сообщили в пресс-службе «Нацкорпуса».
ForUm

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