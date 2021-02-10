Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и еще двое судей КСУ отказываются освобождать арендуемые помещения в государственном санатории в Конча-Заспе, хотя с ними расторгли договоры из-за долгов за коммунальные услуги, порчи государственного имущества и самовольного захвата земли, сообщает «Сегодня».

Служители Фемиды подают иски в районные суды и не желают вывозить свои вещи.

Коттедж в парке «Конча-Заспа», где отдыхала еще советская номенклатура, теперь стал любимым местом судей Конституционного суда Украины.

«Судья Тупицкий не платил пять месяцев за пользование и шесть месяцев – за коммунальные услуги. Он продолжает блокировать наше решение об освобождении этого дома путем размещения своих личных вещей в этом доме. А из-за статуса судьи Конституционного суда он это комментирует как вмешательство в его личную жизнь», – говорит Александр Гурин, директор парка отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами.

Сумма задолженности Тупицкого составила чуть менее 80 тыс. гривен, при том, что зарплата в год – почти 5 млн грн. Парк отдыха расторг договор аренды с Тупицким, но дом судья не освобождает.

Долг в итоге недавно оплатил, но только после решения о выселении. 80 тысяч для Александра Тупицкого – сумма незначительная, ведь вместо уплаты задолженности за аренду и коммуналку на Новый год поехал на недешевый отдых в Дубаи.

В СМИ появилась информация, что за проживание на вилле в Арабских Эмиратах семья Тупицкого платила 250 тысяч гривен в сутки. Журналисты пытались связаться по телефону с отстраненным председателем КСУ, но уже вторую неделю он на звонки не отвечает.

Ободранные обои, сломанные двери и разбитая плитка – это уже квартира сына судьи КСУ Александра Литвинова, который также снимал номер в санатории в Конче-Заспе. И в таком ужасном виде оставил квартиру после себя.

«Вы бы заселились в такой номер, скажите мне? Это абсолютно исключено. Естественно, что обои были поклеены, вот этого вот не было. Это однозначно», – возмущается Анжела Роговская, начальница службы дома отдыха «Конча-Заспа».

Руководство парка отдыха подало заявление в полицию на Литвинова-младшего. Только после этого он оплатил причиненный ущерб. Рядом расположен коттедж отца – судьи Конституционного суда. Александр Литвинов без каких-либо официальных разрешений увеличил свой арендованный участок на 7 соток.

«Вопреки закону, вопреки договору с ним, он не имел права осуществлять ремонтные работы на этой территории. К чему это привело? Здесь находятся пять люков, ключевых люков теплоснабжения и водоотведения. И подобным образом он просто блокирует работу наших служб», – рассказывает Александр Гурин.

Журналисты звонят Александру Литвинову. Вызов сразу сбрасывают, что означает – номер в «черном списке». На прошлой неделе мы общались с судьей. По поводу того, что он с коллегой Александром Касмининим судится о возмещении ему зарплаты, недоплаченной в первый локдаун.

С тех пор связаться с Литвиновым по телефону невозможно. На территории парка отдыха «Конча-Заспа» арендует квартиру еще один судья КСУ – Игорь Слиденко. Дом, где он снимает квартиру, отдали под детский дом. Все жильцы выселились, кроме судьи Слиденко. Мы связались с ним, и он пригласил нас к себе на работу, в КСУ, где и объяснит свою позицию в ближайшие дни.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.