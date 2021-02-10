Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят пакет санкций против России. Решение связано с приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает УНИАН.

Он отметил, что обсудил это с польским коллегой Збигневом Рау.

По словам министра, страны Балтии и Польша могут ввести санкции против России раньше, чем Европейский союз.

«В основном речь идет о лицах, участвовавших в аресте и заключении Навального, а также в судебном процессе. Литва ведет переговоры с коллегами из стран Балтии и Польши. Мы надеемся, что в ближайшем будущем список будет передан в соответствующий институт ЕС и будет согласован на самом высоком политическом уровне», – заявил министр.





