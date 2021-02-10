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По состоянию на 7:00 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Херсонской области обесточен 21 населенный пункт, Черновицкой - 20, Закарпатской – 9, Киевской - 6 и Одесской - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, по информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
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