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В IV квартале 2020 года падение ВВП Украины почти остановилось и составило 1%. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал во время форума «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы», сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Мы весьма достойно справились с беспрецедентными вызовами 2020 года и имеем оптимистичные прогнозы на последующие годы. Мероприятия правительства и НБУ способствовали формированию определенных положительных тенденций в экономике. Начиная с июня 2020 года, экономическая ситуация постепенно начала улучшаться на фоне смягчения карантина и стимулирующих программ правительства. В частности, падение ВВП в III квартале замедлилось до 3,5%, а в IV квартале – до 1%», - отметил Петрашко.

«Сейчас условия для экономического восстановления в принципе довольно благоприятные. Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 - рост на 4,6% мы оставляем неизменным и вполне вероятным», - добавил министр.

Как ранее сообщал ForUm, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что 2020 году ВВП Украины сократился на 4,4%
ForUm

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