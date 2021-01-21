В 2020 году ВВП Украины сократился на 4,4%, сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
«Это меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе, в частности через быстрое восстановление экономики во втором полугодии», - сказал он.
Глава НБУ уверен, что в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса – ВВП Украины вырастет на 4,2%.
По его словам, этому будет способствовать ряд факторов: во-первых, дальнейшее увеличение реальных доходов граждан будет поддерживать устойчивый внутренний спрос; во-вторых, уменьшение неопределенности относительно развития пандемии повлияет на восстановление инвестиционной активности.
В 2022-2023 годах экономика продолжит расти устойчивыми темпами на уровне около 4%.
Ожидается, что профицит текущего счета в 2020 году достигнет одного из самых высоких уровней в истории Украины - 4,8% ВВП.
Однако в 2021-2023 годах текущий счет вернется к дефициту. Хотя цены и внешний спрос на основные товары украинского экспорта будут оставаться достаточно высокими, подорожание энергоносителей приведет к ухудшению условий торговли. Восстановление экономики будет сопровождаться постепенным наращиванием инвестиционного импорта. Рост потребительского импорта, учитывая ожидаемое увеличение доходов граждан будет устойчивым и в дальнейшем.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время