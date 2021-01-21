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В 2020 году ВВП Украины сократился на 4,4%, сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

«Это меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе, в частности через быстрое восстановление экономики во втором полугодии», - сказал он.

Глава НБУ уверен, что в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса – ВВП Украины вырастет на 4,2%.

По его словам, этому будет способствовать ряд факторов: во-первых, дальнейшее увеличение реальных доходов граждан будет поддерживать устойчивый внутренний спрос; во-вторых, уменьшение неопределенности относительно развития пандемии повлияет на восстановление инвестиционной активности.

В 2022-2023 годах экономика продолжит расти устойчивыми темпами на уровне около 4%.

Ожидается, что профицит текущего счета в 2020 году достигнет одного из самых высоких уровней в истории Украины - 4,8% ВВП.

Однако в 2021-2023 годах текущий счет вернется к дефициту. Хотя цены и внешний спрос на основные товары украинского экспорта будут оставаться достаточно высокими, подорожание энергоносителей приведет к ухудшению условий торговли. Восстановление экономики будет сопровождаться постепенным наращиванием инвестиционного импорта. Рост потребительского импорта, учитывая ожидаемое увеличение доходов граждан будет устойчивым и в дальнейшем.  
ForUm

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